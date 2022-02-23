Uniper не планирует подавать иски к властям ФРГ в случае заморозки "Северного потока - 2"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Германский концерн Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") не планирует подавать иски к властям ФРГ или Еврокомиссии в случае заморозки "Северного потока - 2", поскольку выступает лишь финансовым инвестором, а не акционером проекта. Об этом сообщил глава компании Клаус-Дитер Маубах в ходе пресс-конференции.

"Мы не инвесторы в акционерный капитал "Северного потока - 2". Я верю, что если кто-то и будет подавать иски к ЕК или властям ФРГ, то это будет юридическое лицо Nord Stream 2, а не мы как финансовый инвестор. И у меня нет причин полагать, что они [Nord Stream 2 AG] рассматривают такие действия. Но это вопросы для ответственных менеджеров Nord Stream 2 AG, хотят ли они предпринять такие шаги", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что отказ от "Северного потока - 2" может привести к потерям для ряда компаний из ЕС - партнеров "Газпрома" по проекту, они могут обратиться в суд за компенсацией.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.