Внесение Владимира Кириенко в санкционный список не повлияет на финдеятельность VK

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Включение гендиректора VK Владимира Кириенко в санкционный список США не повлияет на операционную и финансовую деятельность компании. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами. Компания продолжает работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что VK продолжит развитие экосистемы и укрепление лидерских позиций в ключевых направлениях деятельности.

22 февраля США ввели санкции против директора ФСБ России Александра Бортникова и его сына Дениса, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и его сына Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, а также их родственников.