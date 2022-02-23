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Санкции в отношении России
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Внесение Владимира Кириенко в санкционный список не повлияет на финдеятельность VK

Компания продолжает работать в обычном режиме
Генеральный директор VK Владимир Кириенко Пресс-служба VK/ТАСС
Описание
Генеральный директор VK Владимир Кириенко
© Пресс-служба VK/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Включение гендиректора VK Владимира Кириенко в санкционный список США не повлияет на операционную и финансовую деятельность компании. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами. Компания продолжает работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что VK продолжит развитие экосистемы и укрепление лидерских позиций в ключевых направлениях деятельности.

22 февраля США ввели санкции против директора ФСБ России Александра Бортникова и его сына Дениса, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и его сына Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, а также их родственников.

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