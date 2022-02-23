В Эстонии заявили, что санкции ЕС против РФ ударят по некоторым компаниям страны

ТАЛЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Ужесточение санкций против России негативно отразится на прибыли ряда эстонских предприятий, им придется искать других партнеров, заявил в среду министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андрес Сутт.

"Некоторым промышленным предприятиям, которые связаны с импортом из России, придется найти другие каналы поставок сырья, - сказал министр в видеоинтервью порталу "Постимеэс". - Например, это касается металлургии. Все будет зависеть от ситуации на мировом рынке".

При этом он отметил, что доля России во внешнеторговом обороте Эстонии не превышает 10%, поэтому негативные последствия от ужесточения санкций испытают на себе лишь некоторые местные предприятия.

Новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине будет окончательно утвержден в среду. Как заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.