Rystad Energy допустила перебои с поставками нефти из РФ в случае эскалации вокруг Украины

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Временные перебои с поставками российской нефти могут случиться за счет блокировки движения танкеров в Черном море и потоков по нефтепроводу "Дружба", если произойдет дальнейшая эскалация конфликта вокруг Украины. При этом санкции против экспорта нефти из России маловероятны, поскольку они могут привести к полноценному кризису на мировом нефтяном рынке. Такое мнение высказал ТАСС аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Виктор Курилов.

"В случае перехода конфликта в "горячую фазу" могут быть блокированы движение танкеров в Черном море и экспортные потоки по нефтепроводу "Дружба" через Украину", - сказал он.

Однако, по мнению Курилова, эти действия могут привести к временному росту цен на нефть, но точно не коллапсу на нефтяном рынке, так как возможные боевые действия на Украине вряд ли продлятся долго. "К тому же есть возможности для перенаправления экспортных потоков нефти по другим маршрутам", - добавил эксперт.

При этом санкции против российского нефтяного экспорта маловероятны с учетом дефицита на рынке нефти, считает Курилов. По его словам, они могут спровоцировать полноценный нефтяной кризис. Эксперт отметил, что в базовом сценарии развития рынка нефти, в котором не предусмотрены перебои поставок из России, летом ожидается большой дефицит в размере 1,5-2 млн баррелей нефти в сутки. "Возможностей быстро увеличить добычу немного. Сланцевая отрасль США сможет ускорить рост добычи лишь к концу года. В ответ на возвращение иранских поставок Саудовская Аравия и ОАЭ, скорее всего, приостановят увеличение своей добычи. В этих условиях даже "тлеющий" конфликт между Россией и Украиной будет поддерживать цены на нефть на высоком уровне", - пояснил он.

Курилов обратил внимание, что в целом обострение ситуации вокруг Украины привело к приближению стоимости фьючерсов на нефть марки Brent вплотную к $100 за баррель впервые с 2014 года. Вклад геополитических конфликтов в нефтяные котировки сейчас высокий из-за низкого уровня запасов и сохраняющего дефицита на рынке, заметил Курилов. "Строго отделить эти эффекты сложно, но вклад в цены на нефть оценивается от $10 за баррель и выше", - заключил эксперт.

О ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Решение президента России вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили это решение как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

США уже ввели санкции в отношении Промсвязьбанка и ВЭБ и 42 их дочерних компаний, а также против директора ФСБ России Александра Бортникова и его сына Дениса, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и его сына Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, а также их родственников. Пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине может быть утвержден 23 февраля. О введении санкций против России заявили также Австралия, Великобритания, Канада и Япония.