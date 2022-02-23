Комитет Рады поддержал проект о выделении Минобороны $552 млн

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Бюджетный комитет Верховной рады поддержал проект о выделении Минобороны дополнительных средств на сумму 16 млрд гривен (около $552 млн). Об этом в среду сообщил депутат парламента, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Бюджетный комитет сейчас принял решение увеличить доходную и расходную часть бюджета на 26,5 млрд гривен (почти $914 млн). Минобороны добавляется 16 млрд гривен, МВД 6,1 млрд гривен (более $210 млн), Главному управлению разведки 0,6 млрд гривен (почти $21 млн)", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, по его данным, Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям выделят субвенцию в размере 100 млн гривен ($3,45 млн) и 500 млн гривен ($17,2 млн) соответственно.

Источник средств обоснован увеличением доходов от налога на добавленную стоимость на импортные товары, уточнил Гончаренко. Кроме того, в доходною часть планируется включить грант от ЕС в размере 90 млн евро, который направят на обслуживание госдолга Украины.

Ранее в среду депутат Рады от партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявляла, что парламент Украины намерен направить дополнительно 36,5 млрд гривен ($1,26 млрд) на оборону.