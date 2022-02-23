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Энергетический кризис в Европе
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Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%
© 63ru78/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с 14 февраля поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 003,5 за 1 тыс. куб. м, или 85,58 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Энергетический кризис в Европе
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