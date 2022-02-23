В Казахстане завершилось строительство завода по производству полипропилена

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Строительство завода по производству полипропилена в Казахстане завершилось, в его дальнейшей работе заинтересована принять участие российская компания "Сибур". Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики республики по итогам встречи главы ведомства Болата Акчулакова с председателем правления "Сибура" Дмитрием Коновым.

"Обсуждены вопросы развития сотрудничества по нефтегазохимическим проектам, в частности, ход строительства завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, а также планы перехода на стадию проектирования производства полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Министр энергетики отметил, что строительство завода по производству полипропилена полностью завершено, а сегодня идут пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, в апреле этого года планируется проведение эксплуатационного и демонстрационного пробегов с дальнейшим вводом завода в эксплуатацию.

В свою очередь Конов сообщил, что до конца апреля будут подписаны соответствующие документы о вхождении "Сибура" в проекты по производству полипропилена и полиэтилена. "Кроме того, была выражена заинтересованность в совместной реализации проектов в сфере газопереработки на базе сырья месторождения Кашаган", - уточнили в пресс-службе.

В октябре прошлого года "Сибур", Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" и компания "Казмунайгаз" подписали соглашения о базовых условиях сотрудничества по нефтегазохимическим проектам в Казахстане. Стороны определили условия создания совместных предприятий на базе интегрированного газохимического комплекса. Речь идет о проекте строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, а также о заводе по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Доля участия "Сибура" в обоих совместных предприятиях составит 40 процентов.