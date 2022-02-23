В ЕК заявили, что остановка сертификации "Северного потока - 2" не влияет на цены на газ

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Решение Германии остановить процесс сертификации "Северного потока - 2" не влияет на цены на газ. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

"В трубопроводе "Северный поток - 2" нет газа. Что было остановлено, так это процесс одобрения трубопровода "Северный поток - 2", которое необходимо для его ввода в эксплуатацию. А это означает, что остановка процесса утверждения не может повлиять на цены на газ", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.