Кузнецова: РФ передаст в больницы Донбасса лекарства для лечения детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Запрос на различные медикаменты поступил от врачей Донбасса, которые занимаются лечением детей, и сейчас российская сторона формирует партию медикаментов для отправки. Об этом сообщила журналистам в среду вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Часть детей больных остались на территории Донецкой и Луганской республик, и мы на связи с представителями этих территорий, которые уполномочены решать вопросы соблюдения прав детей. Есть запрос на медикаменты различные, часть этого списка уже находится в работе, уже удалось часть медикаментов собрать за полтора дня", - сказала Кузнецова.

Она уточнила, что при этом часть больных детей после объявления эвакуации была вывезена на территорию РФ, и они получают помощь, в том числе онкологическую. А часть детей перевезли в больницы дальше от линии соприкосновения - так безопаснее для них.

Кузнецова добавила, что отдельно интересовалась вопросом медицинского обеспечения детей-сирот (ранее сообщалось, что с Донбасса эвакуированы несколько детских домов). Со ссылкой на врачей она рассказала, что дети находятся в удовлетворительном состоянии, серьезная медицинская помощь им не нужна.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.