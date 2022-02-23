Аэропорт Дубая признали самым загруженным в мире

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) признан по итогам 2021 года самым загруженным аэропортом мира. Как отмечает в среду информационный портал Al-Bawaba, такая тенденция сохраняется уже восьмой год подряд, несмотря на пандемию коронавируса.

Сообщается, что в минувшем году пассажиропоток составил 29,1 млн человек, что значительно ниже показателей до пандемии и выше на 3 млн человек (12%) по сравнению с 2020 годом. Отмечается, что в связи с проведением в Дубае Всемирной выставки "Экспо-2020" этот аэропорт стал стыковочной точкой "для рекордного количества новых авиалиний".

Как отмечает администрация международного аэропорта, в минувшем году воздушное движение превысило ожидаемые масштабы на полмиллиона пассажиров. Власти надеются, что уже в следующем году пассажиропоток достигнет 57 млн человек и сможет полностью вернуться к уровню до пандемии к 2024 году. Так, в 2019 году через аэропорт Дубая прошли 86,4 млн пассажиров. Наибольшее число путешествующих через этот аэропорт - это граждане Индии (4,2 млн человек) и Пакистана (1,8 млн пассажиров).