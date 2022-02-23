СМИ: в Финляндии готовятся к возможной остановке поставок газа из России

ХЕЛЬСИНКИ, 23 февраля. /ТАСС/. Финляндия готовится к возможному прекращению поставок газа из России в случае введения дальнейших санкций ЕС и вероятных контрсанкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила в среду телекомпания Yle .

Как отмечает телекомпания, переход использующих российский газ электростанций на другие источники энергии "едва ли вызовет большие проблемы". "Мы следим за ситуацией с Украиной и выясняем возможности заменить российский газ", - сказала представитель компании Ovako Анса Ряятяри. Принадлежащий компании завод по производству стали в финской Иматре частично использует газ из РФ. По словам Ряятяри, альтернативным источником топлива мог бы быть газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Как отмечает Yle, в настоящее время газ поступает в примерно равных объемах как из РФ, так и по Balticconnector. Исполнительный директор компании - оператора финской системы передачи газа Gasgrid Finland Олли Сипиля считает, что газа для Финляндии хватит, даже если поставки из РФ прекратятся. "Balticconnector дает возможность получить через Эстонию доступ к газовому хранилищу в Латвии и СПГ-терминалу в Литве", - отметил он.

Во вторник страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения о принятии пакета санкций против России. Новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если Россия обострит конфликт в Донбассе, то ЕС быстро примет новые меры против Москвы.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.