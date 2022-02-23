Kyodo: Гонконг подал заявку на присоединение к экономическому партнерству ВРЭП

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Гонконг подал в среду заявку на вступление во всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Объем торговли между Гонконгом и странами - членами ВРЭП достиг $962 млрд в 2021 году, что составляет 70% от общего объема его торговли с другими государствами и регионами. За счет присоединения к партнерству Гонконг надеется в первую очередь укрепить торговые отношения с Японией и Южной Кореей.

Китай и 14 других стран договорились о создании ВРЭП на полях ежегодного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 15 ноября 2020 года. В торговом соглашении участвуют 15 государств: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Южная Корея, Австралия, Китай, Япония и Новая Зеландия. На их долю приходится треть мирового ВВП.

Предполагается, что в течение 20 лет ВРЭП будет постепенно снижать или отменять и без того низкие торговые тарифы между участниками. У некоторых стран партнерства уже есть собственные соглашения о свободной торговле, но они работают с определенными оговорками.