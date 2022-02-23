Представители Белоруссии и ВТО обсудили процесс вступления республики в организацию

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Постпред Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич обсудил процесс вступления страны во Всемирную торговую организацию с заместителем генерального директора ВТО Чжаном Сянчэнем, а также возможность его визита в республику. Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

"Юрий Амбразевич и Чжан Сянчэнь подвели итоги взаимодействия между Беларусью и ВТО в последние годы, обменялись мнениями относительно текущего состояния процесса присоединения Беларуси к ВТО, - говорится в сообщении. - Также в ходе встречи собеседники обсудили возможность визита Чжана Сянчэня в республику в 2022 году".

В сообщении отмечается, что заместитель гендиректора ВТО выразил поддержку "прагматичному подходу белорусской стороны", которая последовательно продолжает работу по совершенствованию внутреннего законодательства, реализует другие меры, необходимые для вступления в организацию. Белорусская сторона особо отметила расширение экспертного и технического содействия ей со стороны ВТО. В частности, Минск высоко оценил организацию секретариатом ВТО ряда национальных семинаров в режиме онлайн, которые позволили в условиях пандемии "продолжить укрепление экспертного потенциала белорусских государственных органов".

В середине февраля МИД сообщал, что переговоры по присоединению Белоруссии к ВТО вышли на заключительную стадию. По его данным, за период с 2016 по 2021 годы завершены двусторонние переговоры по доступу на рынки с 12 членами ВТО, теперь общее количество двусторонних протоколов за весь период переговоров достигло 21. Белоруссия подала заявку на вступление в ВТО еще в 1993 году. В 2016 году страна значительно активизировала работу по присоединению к организации. Президент Александр Лукашенко отмечал, что ключевым принципом при проведении переговоров должно стать соблюдение национальных интересов.