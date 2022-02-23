В Абхазии из-за энергодефицита ввели новый график отключения электроэнергии

СУХУМ, 23 февраля. /ТАСС/. Компания "Черноморэнерго" ввела новый график отключения электроэнергии в Абхазии из-за падения уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС и недостаточной мощности перетока из России. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Черноморэнерго".

Ранее сообщалось, что в восточной Абхазии, в которую электричество поступает от Ингурской ГЭС, с начала февраля действуют пятичасовые ограничения в сутки - по два часа в дневное время и по три часа в ночное время суток. В западную часть Абхазии с 21 декабря электричество поступает из Российской Федерации.

"В связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС до критической отметки и недостаточной мощности перетока из Российской Федерации, вводится новый график ограничений на поставку электроэнергии. Данные ограничения будут действовать до момента подъема воды до необходимого уровня для нормального функционирования комплекса Ингур ГЭС", - говорится в сообщении.

Согласно новому графику, в Сухуме, Сухумском, Гудаутском и Гагрском районах свет будут отключать на два часа в сутки - по одному часу утром и вечером.