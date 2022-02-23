Литва направит Украине оружие и партию гуманитарной помощи на €1,8 млн

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Вооружение и пакет гуманитарной помощи будут направлены Литвой на Украину. Решение об этом в среду приняло правительство балтийской республики, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Из резерва правительства и структур, входящих в систему МВД, сформировано два пакета помощи - оружие и средства гражданской обороны общей стоимостью более €1,8 млн", - говорится в сообщении.

В том числе Киеву будет передано различное оружие на €1,5 млн, какое именно, не уточняется. В гражданский пакет стоимостью €260 тыс. входят оборудование и спецсредства для тушения пожаров и спасательных работ.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс. В текущем месяце Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Число переданных ракет не уточнялось.