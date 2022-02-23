В Белоруссии возбудили дело за финансирование экстремизма в отношении ряда формирований

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении организаторов экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL" и "BY_help" за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщает в среду пресс-служба КГК.

"По результатам проверочных мероприятий в отношении организаторов экстремистских формирований "Фонд солидарности BYSOL" и "BY_help" и иных лиц, принимавших участие в их финансировании, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 3612 (финансирование экстремистской деятельности) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.