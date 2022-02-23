Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись ростом индексов на 0,6-0,9%

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись в среду ростом ключевых индексов на 0,6-0,9%. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

В первые минуты торгов промышленный индекс Dow Jones рос на 204,15 пункта (0,61%), до отметки 33 800,76 пункта. Индекс S&P 500 поднимался на 32,35 пункта (0,75%), до уровня 4 337,11 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq демонстрировал рост на 122,02 пункта (0,91%), до 13 503,54 пункта.

Специалисты ранее предупреждали, что ситуация вокруг Украины в ближайшее время неизбежно будет оказывать давление на рынки. Газета "Уолл-стрит джорнэл" подчеркивает, что по мере развития событий их влияние на рынки предсказать довольно проблематично. "Сейчас мы, видимо, находимся в состоянии, когда нужно ждать и следить за развитием ситуации", - приводит издание слова ведущего специалиста компании Mediolanum Asset Management Брайана О'Райли.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Решение президента России вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили это решение как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

США уже ввели санкции в отношении Промсвязьбанка и ВЭБ и 42 их дочерних компаний, а также против директора ФСБ России Александра Бортникова и его сына Дениса, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и его сына Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, а также их родственников. Пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине может быть утвержден 23 февраля. О введении санкций против России заявили также Австралия, Великобритания, Канада и Япония.