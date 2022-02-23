Недельная инфляция в России ускорилась до 0,24%

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 12 по 18 февраля 2022 года составила 0,24%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,13%.

С начала февраля потребительские цены выросли на 0,54%, с начала года - на 1,54%. В годовом выражении инфляция на 18 февраля 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,86%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на мясные консервы для детского питания - на 1,3%, сметану, шоколадные конфеты - на 0,9%, фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай - на 0,8%. Печенье и вермишель подорожали на 0,7%, сосиски, сардельки, молоко и творог - на 0,6%, баранина, маргарин, сычужные сыры, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%. Кроме того, на 0,3% выросли цены на говядину, ржаной хлеб и водку, полукопченые и варено-копченые колбасы, куриные яйца, макаронные изделия, овощные консервы для детского питания, рис и соль подорожали на 0,2%. Стоимость вареной колбасы, мороженой рыбы, обедов в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) увеличилась на 0,1%.

Сливочное масло в среднем по России подорожало на 0,7%, гречневая крупа - на 0,5%, сахарный песок - на 0,4%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,2%, в том числе на белокочанную капусту - на 2,6%, бананы - на 2,2%, помидоры - на 2%, морковь - на 1,8%, столовую свеклу - на 1,4%, огурцы - на 1%, яблоки - на 0,5%, репчатый лук - на 0,4%. В то же время снизились цены на картофель - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали эргоферон - на 1,1%, ренгалин - на 0,5%, метамизол натрия (отечественный анальгин), корвалол, поливитамины - на 0,4%, левомеколь - на 0,3%, нимесулид - на 0,1%. Цены на валидол снизились на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетное мыло - на 0,8%, хозяйственное мыло, гигиенические прокладки, спички - на 0,5%, пеленки для новорожденных, зубные пасты - на 0,4%, зубные щетки - на 0,3%, детские подгузники - на 0,2%, стиральные порошки - на 0,1%. Цены на сухие корма для домашних животных снизились на 0,2%, туалетную бумагу - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на майки, мужские футболки - на 0,6%, женские колготки, детские футболки и шампуни - на 0,5%, легковые автомобили иностранных марок, обрезные доски, мужские носки, джинсы и кроссовки для детей, сигареты с фильтром - на 0,2%, кроссовки для взрослых, детские спортивные костюмы, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 0,1%. Цены на электропылесосы снизились на 0,7%, смартфоны - на 0,3%, телевизоры - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо - на 0,2%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 6,9%, путевок в дома отдыха и пансионаты, проживания в гостиницах 1, 2, 4, 5 звезд, мотелях и хостелах - на 0,1-0,5%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем выросла на 0,1%. Одновременно стоимость проживания в гостиницах 3 звезды снизилась на 0,1%.