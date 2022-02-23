Капуста в России за неделю подорожала в среднем на 2,6%, молоко - на 0,6%

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Стоимость белокочанной капусты с 12 по 18 февраля выросла в среднем на 2,6%, молока и творога - на 0,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 12 по 18 февраля 2022 года выросли цены: на консервы мясные для детского питания - на 1,3%, сметану, конфеты шоколадные - на 0,9%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай черный - на 0,8%, печенье и вермишель - на 0,7%, сосиски, сардельки, молоко и творог - на 0,6%", - говорится в сообщении.

Цены на баранину, маргарин, сыры сычужные, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, смеси сухие молочные для детского питания выросли на 0,4%, говядину, хлеб ржаной, водку - на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, яйца куриные, макаронные изделия, консервы овощные для детского питания, рис и соль - на 0,2%, колбасы вареные, рыбу мороженую, обеды в столовой, кафе, закусочной - на 0,1%, добавляется в материале.

Сливочное масло в среднем по России подорожало на 0,7%, гречка - на 0,5%, сахар-песок - на 0,4%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,2%, в том числе на капусту белокочанную - на 2,6%, бананы - на 2,2%, помидоры - на 2,0%, морковь - на 1,8%, свеклу столовую - на 1,4%, огурцы - на 1,0%, яблоки - на 0,5%, лук репчатый - на 0,4%, отмечается в сообщении.

В то же время снизились цены на картофель - на 0,1%, на пшено - на 0,4%, свинину - на 0,2%, на мясо кур и муку пшеничную - на 0,1%, заключили в Росстате.