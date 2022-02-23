Задолженность по зарплате в России на 1 февраля составила 915 млн рублей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2022 года составила 915 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 января 2022 года общая задолженность увеличилась на 16,4%, или на 129,2 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 59,9 млн рублей (6,6%), в 2021 году - 272 млн рублей (29,7%), в 2020 году и ранее - 583,1 млн рублей (63,7%)

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила на 1 февраля 2022 года менее 1%. По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 49%, строительство - 16,3%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 9,2%, транспорт - 8,7%, добыча полезных ископаемых - 6%.