МЭР сообщило, что годовая инфляция в России с 12 по 18 февраля ускорилась до 8,84%

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России с 12 по 18 февраля ускорилась до 8,84% в годовом выражении с 8,75% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"Основное влияние на изменение недельных темпов инфляции продолжает оказывать волатильность цен в секторе туристических и регулируемых услуг преимущественно за счет услуг зарубежного туризма. На продовольственные товары цены выросли на 0,39%", - поясняется в обзоре.

Наиболее существенный вклад в увеличение продовольственных цен, по данным МЭР, оказал рост цен на мясопродукты, масла и жиры, молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия. При этом замедление роста цен в секторе непродовольственных товаров до 0,1% после 0,12% неделей ранее оказало сдерживающее влияние на инфляцию, уточняют в министерстве. Кроме того, МЭР отмечает увеличение цен в сегменте регулируемых и туристических услуг на 0,44% при удорожании услуг зарубежного туризма на 6,85%.

Анализируя ситуацию на мировых рынках, Минэкономразвития обращает внимание на снижение экспортных цен на российскую пшеницу на 1,9% при удорожании французской экспортной пшеницы на 0,5% и снижении цен на пшеницу в США на 0,1%. При этом в среднем в мире цены на продовольственные товары в феврале 2022 года выросли в годовом выражении на 16,6%.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, Минэкономразвития ожидает, что к концу 2022 года инфляция вернется к целевому уровню в 4%.

По данным Росстата, инфляция в России с 12 по 18 февраля составила 0,24%. По информации ведомства, инфляция в РФ за период 5 по 11 февраля составляла 0,13%.