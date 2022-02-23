Члены ВТО решили созвать 12-ю министерскую конференцию в июне в Женеве

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) решила созвать в июне 2022 года в Женеве 12-ю министерскую конференцию, которая должна была состояться в ноябре-декабре 2021 года, но была отложена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба ВТО.

"Члены ВТО сегодня на заседании Генерального совета приняли решение созвать 12-ю министерскую конференцию в Женеве на неделе, начинающейся 13 июня", - говорится в сообщении.

Конференция ВТО должна была состояться 30 ноября - 3 декабря прошлого года. Причиной ее отсрочки послужили, как объявила организация, "ситуация в сфере здравоохранения и обусловленная ею невозможность всех делегаций присутствовать" на форуме.

Министерская конференция, в которой принимают участие министры торговли всех 164 стран и территорий - членов ВТО, является ее высшим органом управления и обычно собирается раз в два года. Предыдущая конференция проходила в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе.