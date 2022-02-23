"Молдовагаз" работает над взысканием долга за поставки газа в Приднестровье

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Российско-молдавская газораспределительная компания "Молдовагаз" добивается взыскания примерно $6,6 млрд задолженности за поставленное в непризнанное Приднестровье топливо. Об этом в среду сообщил председатель правления компании Вадим Чебан.

"АО "Молдовагаз" ведет систематическую работу по взысканию с ООО "Тираспольтрасгаз" задолженностей за поставки природного газа в Приднестровский регион Республики Молдова", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в "Молдовагаз" сообщали, что у предприятия есть судебные решения о взыскании с расположенного в Приднестровье "Тираспольтрансгаза" $5,5 млрд долгов. Однако они не могут быть реализованы, так как молдавские власти не контролируют левый берег. Как пояснили в компании, регион накапливает долги из-за заниженных тарифов для потребителей, которые не покрывают стоимость поставок через "Молдовагаз".

Согласно позиции Кишинева, Молдавия не должна оплачивать долги, накопленные Приднестровьем. Такого же мнения придерживаются в "Молдовагазе". Чебан предположил, что проблема задолженности может быть урегулирована политическим решением.