Цена газа в Европе превысила $1 050 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 23 февраля. Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с конца января превысила $1 050 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе вновь обновили максимум. Почему это произошло

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 050,4 за 1 тыс. куб. м, или €89,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 12,7%.

Ранее сообщалось, что США в среду готовятся ввести санкции в отношении компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG. А во вторник канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.