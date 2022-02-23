На Украине заявили, что не останавливали транспортное сообщение с восточными регионами

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Автомобильное и железнодорожное сообщение с восточными регионами Украины обеспечено в штатном режиме, речи о том, чтобы его остановить, нет. Об этом в среду сообщило Министерство инфраструктуры страны на официальном сайте.

"Железная дорога, а также государственные и местные автодороги обеспечивают [сообщение] со всеми населенными пунктами на контролируемой части Востока Украины в штатном режиме", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что информация, которую распространили некоторые СМИ, о прекращении сообщения с Мариуполем Донецкой области не соответствует действительности.

В министерстве заверили, что власти не принимали решения остановить движение транспорта в крупнейшие города восточной части Украины. "Министерством инфраструктуры уже разработано решение для обеспечения бесперебойного сообщения с восточными регионами страны", - заверил его глава Александр Кубраков.