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Кризис на Украине

На Украине заявили, что не останавливали транспортное сообщение с восточными регионами

В Министерстве инфраструктуры страны сообщили, что информация, которую распространили некоторые СМИ, о прекращении сообщения с Мариуполем Донецкой области не соответствует действительности

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Автомобильное и железнодорожное сообщение с восточными регионами Украины обеспечено в штатном режиме, речи о том, чтобы его остановить, нет. Об этом в среду сообщило Министерство инфраструктуры страны на официальном сайте.

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"Железная дорога, а также государственные и местные автодороги обеспечивают [сообщение] со всеми населенными пунктами на контролируемой части Востока Украины в штатном режиме", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что информация, которую распространили некоторые СМИ, о прекращении сообщения с Мариуполем Донецкой области не соответствует действительности.

В министерстве заверили, что власти не принимали решения остановить движение транспорта в крупнейшие города восточной части Украины. "Министерством инфраструктуры уже разработано решение для обеспечения бесперебойного сообщения с восточными регионами страны", - заверил его глава Александр Кубраков.

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