Ирак предварительно договорился с Катаром об импорте 1,5 млн тонн газа для электростанций

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Ирак планирует решить проблему поставок газа для работы электростанций за счет его импорта из Катара. Как сообщил в среду министр нефти страны Ихсан Абдель Джабер по итогам встреч в Дохе, где завершил работу саммит Форума стран - экспортеров газа, "достигнута предварительная договоренность о поставках 1,5 млн тонн сжиженного природного газа ежесуточно для поддержания систем электроснабжения".

Кроме того, по его словам, обсуждались вопросы катарских капиталовложений в газовую и энергетическую сферу Ирака, который в ближайшие годы планирует выйти на лидерские позиции по экспорту сжиженного природного газа.

На данный момент страна плотно зависит от поставок электроэнергии (1 200 Мватт в сутки) и газового топлива для своих электростанций из Ирана, ежедневно импортируя до 50 млн кубометров газа. Осенью прошлого года поставки газа сокращались в шесть раз, из-за чего выработка электроэнергии в стране снизилась на 5,5 ГВт. Такая ситуация происходит не впервые - Иран периодически снижает или полностью приостанавливает экспорт по причине внутреннего дефицита или из-за невыполнения Багдадом финансовых обязательств. В условиях постоянного риска дефицита электроэнергии в крупных иракских городах страна активно работает над снижением зависимости от импорта из Ирана, ведя переговоры сразу с несколькими странами Персидского залива. Кроме того, Багдад также намеревается импортировать электроэнергию из Иордании и Турции, пока в стране не будут построены новые электростанции.

Ирак в течение последнего десятилетия испытывает катастрофическую нехватку электроэнергии из-за вышедшей из строя в результате военных действий инфраструктуры или ее морального и технологического износа. Местные жители неоднократно выходили на акции протеста против частых отключений электричества, особенно летом, когда температура в ряде регионов достигает 50 градусов по Цельсию. Протесты не раз выливались в беспорядки и столкновения с полицией.