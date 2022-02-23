СМИ: три претендента готовы приобрести 20% акций газопровода OPAL

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Три претендента заявили о готовности приобрести 20% акций газопровода OPAL. Об этом в среду сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на финансовые источники.

По ее информации, во втором туре аукциона участвуют три претендента. Стоимость OPAL в рамках сделки может составить от €1,5 млрд до €1,75 млрд, доля германского концерна Uniper - одного из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2" - составляет от €300 млн до €350 млн. Окончательные предложения, как пишет издание, должны быть представлены в марте.

Трубопровод протяженностью около 470 км на 80% принадлежит W&G Transport Holding - совместному предприятию германской компании Wintershall Dea и "Газпрома". Остальные 20% по-прежнему принадлежат Uniper. Аукцион организует крупный банк США.

В июле Европейский суд юстиции поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL, который соединяет трубопровод "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, отклонив апелляцию Германии по этому делу.

Юридические коллизии

Согласно требованиям третьего энергопакета ЕС, объекты энергетической инфраструктуры государств Евросоюза должны быть независимы от компаний - производителей электроэнергии или энергоресурсов. Применительно к OPAL это выразилось в требовании резервирования до 50% мощностей газопровода для прокачки газа от "альтернативных поставщиков", что физически невозможно, поскольку данное трубопроводное ответвление получает газ только по "Северному потоку".

После многолетнего изучения этой проблемы Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к OPAL. Компания могла на исключительных правах бронировать 50% мощностей трубы и получить через аукционы с третьими сторонами остальные 50% транзитной мощности. Однако в начале сентября 2019 года Европейский суд по иску Польши аннулировал решение ЕК и постановил, что российский холдинг вновь может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. В октябре 2019 года Германия подала апелляцию на это решение.