Saudi Aramco продала 49% своего газопроводного бизнеса

ТАСС, 23 февраля. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco закрыла сделку по продаже 49-процентной доли в своей дочерней структуре Aramco Gas Pipelines Company международному консорциуму инвесторов во главе с американской BlackRock и саудовской Hassana Investment. Стоимость сделки составила $15,5 млрд, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Saudi Aramco в среду.

Согласно условиям сделки, Saudi Aramco предоставила Aramco Gas Pipeline Company право на использование своей газопроводной сети, которую возьмет в аренду на 20 лет у своей же дочерней структуры, и будет выплачивать ей определенный тариф за транспортировку газа. При этом Saudi Aramco сохранила контрольный пакет акций Aramco Gas Pipeline Company и продолжит осуществлять операционный контроль над сетью газопроводов. Сделка не накладывает никаких ограничений на Saudi Aramco относительно объемов добычи нефти и газа.

"Это соглашение - наша вторая знаковая инфраструктурная сделка менее чем за год и еще один важный шаг вперед в реализации нашей долгосрочной стратегии увеличения капитализации. Участие консорциума во главе с BlackRock и Hassana подчеркивает привлекательность портфеля Aramco для ведущих мировых инвесторов, поскольку экономические преобразования в Саудовской Аравии набирают обороты, требуя надежной энергетической инфраструктуры и сети, которые жизненно необходимы для удовлетворения потребностей растущего промышленного сектора", - приводятся в пресс-релизе слова президента Saudi Aramco Амина Нассера.

Наряду с BlackRock и Hassana Investment в консорциум входят китайские Silk Road Fund и China Merchants Capital, а также сингапурский Keppel Infrastructure Trust.

После закрытия сделки Saudi Aramco и BlackRock подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие проектов в области низкоуглеродной энергетики. "Мы рады завершить эту знаменательную сделку и углубить наше партнерство с Aramco, подписав меморандум о взаимопонимании для совместного развития низкоуглеродной энергетической инфраструктуры", - заявил генеральный директор BlackRock Ларри Финк. По его словам, Saudi Aramco обладает необходимым опытом и капиталом, чтобы сыграть ключевую роль в глобальном энергетическом переходе.

Продажа 49% акций Aramco Gas Pipelines Company стала одной из крупнейших в мире сделок в области энергетической инфраструктуры, отмечается в пресс-релизе. В апреле 2021 года по аналогичной схеме компания заключила соглашение с консорциумом во главе с американской EIG Global Energy Partners, который приобрел 49% в Aramco Oil Pipelines за $12,4 млрд.