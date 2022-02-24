Члены ВТО приняли решение о начале переговоров о вступлении Туркмении в организацию

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) принял в среду решение о начале переговоров с Туркменией о ее вступлении в ВТО. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Члены ВТО "согласились начать переговоры о вступлении Туркмении", отметила пресс-служба. Генеральный совет решил создать рабочую группу, которая будет "наблюдать за переговорами с Туркменией об условиях вступления". Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила на заседании, что решение о создании рабочей группы "представляет собой значительный шаг в отношениях Туркмении с многосторонней торговой системой". Она подчеркнула, что просьба о начале переговоров о вступлении является результатом "проводившейся на протяжении [нескольких] лет интенсивной работы внутри страны".

Туркмения получила статус наблюдателя в ВТО в июле 2020 года. Как отметили в организации, она "стала последней из бывших советских республик, установивших официальные отношения с ВТО". Туркмения подала заявку на вступление 24 ноября прошлого года. Эту заявку предполагалось рассмотреть на 12-й министерской конференции ВТО, которая должна была состояться 30 ноября - 3 декабря 2021 года. Однако этот форум был отложен из-за пандемии коронавируса.

Членами ВТО на настоящий момент являются 164 страны и территории. Помимо Туркмении, процедуру вступления начали еще 23 государства и территории. Россия присоединилась к ВТО в 2012 году.

Всемирная торговая организация была создана в 1995 году. Она пришла на смену Генеральному соглашению по тарифам и торговле в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами. Задача ВТО состоит в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах, а также в объективном урегулировании торговых споров между правительствами и в организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО.