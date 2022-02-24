Госдеп: США при необходимости могут ввести санкции против любого финучреждения России

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Любое финансовое учреждение РФ может попасть под американские санкции в случае дальнейшей эскалации вокруг Украины. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"С имеющимися у нас полномочиями и решимостью ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности [в плане санкций] в случае дальнейшего вторжения. Как вы слышали вчера от Далипа Сингха (заместитель директора Национального экономического совета Белого дома - прим. ТАСС), мы готовы нажатием кнопки принять меры в отношении двух крупнейших финансовых учреждений РФ. Вместе они владеют активами в <...> $750 млрд, это половина от всей банковской системы РФ", - сказал он, не уточнив, о каких именно структурах идет речь.

"У нас в запасе есть и другие меры и шаги, которые [мы] готовы [задействовать], если Россия продолжит вторжение. В их числе меры экспортного контроля, персональные санкции <...> и другие", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Президент США Джо Байден заявил, что расценивает эти шаги как "начало вторжения России на Украину", и объявил о введении американских санкций против РФ. В частности, Вашингтон ввел рестрикции в отношении Промсвязьбанка и ВЭБ, а также 42 их дочерних компаний. В свою очередь представитель американской администрации высокого ранга во вторник на брифинге для журналистов заявлял, что Соединенные Штаты готовы при необходимости ввести санкции в отношении Сбербанка и ВТБ.