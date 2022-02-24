В СП заявили о незначительном влиянии префрежимов на развитие регионов и страны в целом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Преференциальные режимы не оказывают существенного влияния на социально-экономическое развитие субъектов РФ. Об этом говорится в опубликованном в четверг бюллетене Счетной палаты, посвященном анализу функционирования преференциальных режимов.

"В регионах с префрежимами в среднем на 0,9% выше темп роста ВРП и на 0,7% выше индекс производительности труда. В то же время там на 4,4% ниже объем инвестиций в основной капитал на душу населения и более чем на 5% ниже число патентов на душу населения. <…> При этом в целом по большинству показателей статистически значимой зависимости не выявлено ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Очевидно, что и количество показателей, и степень воздействия префрежимов достаточно ограничены", - сообщил по итогам анализа аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, слова которого приводит пресс-служба.

При этом ведомство выявило наиболее позитивные результаты на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах. "Этот режим, хоть и ограниченно, но выполняет функцию двигателя регионального роста. Однако методика оценки эффективности функционирования ТОСЭР в моногородах не утверждена, в связи с чем их результаты ни на федеральном, ни на региональном уровнях не анализировались", - отметил Зайцев.

По мнению аудиторов Счетной палаты, предлагаемые в зоне действия префрежимов льготы не востребованы в полном объеме. В частности, на территории ТОСЭР и Свободного порта Владивосток действуют послабления для привлечения иностранных рабочих, однако они не пользуются особой популярностью. "Мы увидели, что количество разрешений на работу в зоне действия префрежимов, оформленных иностранным гражданам, критически мало - сотые доли процента от всех выданных в 2020 году разрешений для иностранцев", - добавил аудитор.

Кроме того, префрежимы недостаточно встроены в систему стратегического планирования РФ - для них не определены ожидаемый целевые эффекты.

О преференциальных режимах

Целью установления преференциальных режимов является социально-экономическое развитие территорий страны. Помимо предоставляемых налоговых и таможенных льгот, расходы федерального бюджета на финансирование действия префрежимов за период 2019-2021 годов составили почти 240 млн рублей.