В Восточном комитете германской экономики назвали санкции ЕС против РФ "умеренными"

"Я считаю, что реакция Европейского союза была умеренной", - сказал Хармс в среду в интервью радиостанции Hessischer Rundfunk.

"Мы всегда выступаем за то, чтобы санкции применялись соразмерно, чтобы это были не очень жесткие санкции, которые были бы введены в случае крупной военной эскалации", - подчеркнул он. Хармс также назвал "абсолютно правильным" то, что власти Германии и Еврокомиссия "хотят действовать постепенно".

Он отметил, что возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT стало бы радикальным шагом, и выразил надежду на то, что "политическое развитие событий не приведет к этому". "При этом санкции в отношении крупных российских банков, о которых также неоднократно упоминалось, имели бы аналогичный эффект", - добавил Хармс.

Евросоюз 23 февраля ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. С лидерами республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения.