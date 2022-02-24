СМИ: украинские еврооблигации обвалились до минимума с 2015 года

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Украинские еврооблигации обвалились до самых низких уровней с 2015 года, а нерезиденты сократили портфель украинских гособлигаций на 1 млрд гривен (более $34 млн).

Как сообщает украинское издание "Экономическая правда", доходность коротких еврооблигаций Украины, номинированных в долларе, в среду взлетела до 41,75%. Для сравнения, ставки по шестимесячным облигациям внутреннего госзайма в долларе на последних аукционах Минфина составила лишь 3,5%. По данным издания, ставки быстро росли в течение дня и после обеда по этому выпуску составляли 29%. Динамика аналогична для бумаг с разным сроком погашения - с 2022 года по 2033 год. Котировки обвалились на 6-13%, больше всего пострадали бумаги с погашением в 2029-2033 годах.

По информации "Экономической правды", "кризис обвалил украинские ВВП-варранты" до минимума с 2015 года, "когда правительство их и выпустило". В среду они котировались менее чем вполовину своего номинала - 49,5%. За день котировки упали на 15,9%.

Фактор признания республик Донбасса

Как отмечает издание, из-за падения стоимости украинских активов, которое началось еще в ноябре, правительство потеряло возможность привлечь внешний капитал. Ситуация с украинскими заимствованиями усугубилась после того, как РФ признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

В комментарии изданию финансовый аналитик компании ICU ("Инвестиционный капитал Украина") Михаил Демков отметил, что "при этом США продолжают говорить о том, что РФ готовится к вторжению на Украину. "Все это побуждает инвесторов продавать украинские ценные бумаги из страха, что Украина не сможет погасить долги. На внутренних аукционах Минфину удалось привлечь более 3 млрд гривен ($103 млн) от ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа), однако, как свидетельствуют данные Нацбанка, преимущественно гособлигации выкупили украинские банки", - подчеркнул эксперт.

По данным издания, нерезиденты продали ОВГЗ из своего портфеля на рекордную с начала года сумму - 1 млрд гривен. Это повлияло на количество валюты в обращении и повлекло за собой стремительное падение гривны. Как отмечается, для сдерживания колебаний с понедельника Нацбанк совершил чистую продажу валюты почти на $240 млн.

Тем не менее курс национальной валюты Украины продолжает падать и 23 февраля пересек отметку в 29,5 гривны за доллар на межбанковских торгах. На четверг Нацбанк определил справочный курс в 29,25 гривны за доллар.