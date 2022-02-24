Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись снижением индексов на 1,3-2,5%

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в среду снижением ключевых индексов на 1,3-2,5% в связи с напряженностью ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 464,85 пункта (1,38%), до отметки 33 131,76 пункта. Индекс S&P 500 потерял 79,26 пункта (1,84%), опустившись до уровня 4 225,5 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 344,03 пункта (2,57%), до 13 037,49 пункта.

"Биржи будут подвержены колебаниям до тех пор, пока участники торгов не придут к окончательному выводу относительно того, будет ли найден дипломатический способ разрешения кризиса между Россией и Украиной или он обернется региональным конфликтом", - приводит телеканал CNBC слова аналитика компании Oanda Эдварда Мойя.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.