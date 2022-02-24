Исследование: россияне чаще отдают деньги мошенникам, находясь в стрессе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россияне, ежедневно испытывающие стресс, чаще отдают деньги мошенникам. Об этом сообщается в исследовании Райффайзенбанка, материалы есть в распоряжении ТАСС.

Исследование показало, что живущие в стрессе россияне чаще теряют деньги - 48% в сравнении с 39% тех, кто испытывает стресс раз в неделю или реже. Те, кто находился в непрерывном стрессе, во время мошеннических атак также быстрее расставались с деньгами - в 1,3 раза чаще теряли суммы меньше 3 тыс. рублей и в 1,7 раз чаще суммы от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Треть участников исследования (30%) признались, что в состоянии стресса часто принимают решения в отношении денег, по рабочим вопросам (44%), в отношении семьи или личной жизни (34%). Каждый второй респондент (51%) сталкивался с попытками финансового мошенничества за последние 12 месяцев.

"Мошенники часто эксплуатируют тревоги людей, чтобы выманить деньги. Например, во время телефонных мошенничеств манипулируют эмоциональным состоянием жертвы, стремятся ввести ее в состояние паники, заставить срочно выполнить какие-то действия. Поэтому в критической ситуации важно не поддаваться эмоциям и соблюдать базовые правила цифровой гигиены: не передавать конфиденциальные данные, не называть логин и пароль для входа в личный аккаунт и перезванивать по официальному номеру в случае любых сомнений", - отметил руководитель отдела противодействия кибермошенничеству Райффайзенбанка Александр Мотичев.

На вопрос "Какие решения вы часто принимаете в состоянии стресса?" респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. В опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Уфе, Красноярске и других крупных городах России.