Блинкен заявил, что США ввели визовые санкции против руководства Nord Stream 2 AG

"На должностные лица Nord Stream 2 AG распространяются визовые ограничения. Все имущество и имущественные интересы лиц, против которых введены санкции, находящиеся в США или находящиеся во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы", - сказал он.

Он напомнил, что после консультаций с коллегами из Германии и других стран ЕС принял решение о введении санкций против Nord Stream 2, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и других должностных лиц. Госсекретарь также подчеркнул, что в начале прошлого года отказался от рестрикций против них, но теперь решил, что в нынешней ситуации это "больше не отвечает интересам Соединенных Штатов". Он связал свое решение с заявлением канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что германское правительство останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

В среду президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве санкций в ответ на действия России на Украине. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.