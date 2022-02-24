Petrobras заработала более $21 млрд долларов за 2021 год

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль бразильской нефтегазовой компании Petrobras в 2021 году составила рекордные 106,6 млрд реалов (более $21 млрд). Об этом говорится в опубликованном в среду отчете компании.

Этот показатель вырос в 15 раз по сравнению с 2020 годом, когда компания заработала 7,1 млрд реалов. "Столь значительный рост объясняется в первую очередь увеличением на 77% цены на нефть марки Brent в реалах за указанный период, что способствовало увеличению продаж на внутреннем рынке", - поясняется в документе. Кроме того, более чем на треть выросли продажи и на 10% - объем производства бессернистого дизельного топлива стандарта "Евро-5".

Как отмечают в пресс-службе Petrobras, при этом компания выполнила цели по годовой добыче углеводородов, предусмотренные стратегическим планом на 2021-2025 годы, около 70% объема пришлось на нефть, добытую на глубоководных шельфовых месторождениях в подсолевом слое. Запасы компании увеличились почти на 2 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Целевые показатели по снижению задолженности были выполнены с опережением в 15 месяцев, к концу года ее размер составил $58,7 млрд.