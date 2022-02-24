Япония изучает возможность дополнительной продажи нефти из госрезервов

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время изучает возможность дополнительной продажи нефти из государственных резервов с целью снижения цен на нее. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующие действия японские власти намереваются координировать с США и другими странами. Как сообщило в четверг японское внешнеполитическое ведомство, страна в настоящее время обладает резервами нефти, которых хватит на 240 дней.

16 февраля сообщалось, что Япония в марте планирует провести второй тендер на продажу нефти из государственных резервов. Отмечалось, что на аукцион будут выставлены около 260 тыс. килолитров из двух хранилищ. Ожидается, что тендер пройдет 9 марта. Первый аукцион по продаже нефти из госрезервов Япония провела в начале февраля, тогда были выставлены на торги примерно 100 тыс. килолитров нефти.

В Японии единицей измерения объема нефти служит килолитр (примерно 6,289 барреля).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре прошлого года объявил о решении в сотрудничестве с США и другими государствами продать часть национальных стратегических запасов в интересах снижения цен на нефть. Конкретные объемы названы не были, однако, по данным ведущей японской деловой газеты Nikkei, на рынок предполагается выбросить в общей сложности 4,2 млн баррелей.