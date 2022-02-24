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Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта

Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта - NOTAM.

Падение индекса биржи Гонконга превысило 3% на фоне событий вокруг Украины
Индекс Hang Seng сократился на 734 пункта
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