Изменения в расписании и отмены рейсов из-за ситуации на Украине. Основное

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине на юге России временно приостановили работу 12 аэропортов. Как сообщили в Росавиации, ограничение действует до 03.45 мск 02 марта.

Речь идет об аэропортах в:

Ростове-на-Дону (Платов)

Краснодаре (Пашковский)

Анапе (Витязево)

Геленджике

Элисте

Ставрополе

Белгороде

Брянске

Орле

Курске

Воронеже

Симферополе

Росавиация просит пассажиров ближайших рейсов в эти города не приезжать в аэропорты.

Кроме того, отменены более 10 авиарейсов на юг страны из Шереметьево. Пять авиарейсов задержаны в аэропорту Сочи, аэропорт принимает и выпускает воздушные суда, его не коснулось временное приостановление полетов.