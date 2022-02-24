Изменения в расписании и отмены рейсов из-за ситуации на Украине. Основное

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине на юге России временно приостановили работу 12 аэропортов. Как сообщили в Росавиации, ограничение действует до 03.45 мск 02 марта.
Речь идет об аэропортах в:
- Ростове-на-Дону (Платов)
- Краснодаре (Пашковский)
- Анапе (Витязево)
- Геленджике
- Элисте
- Ставрополе
- Белгороде
- Брянске
- Орле
- Курске
- Воронеже
- Симферополе
Росавиация просит пассажиров ближайших рейсов в эти города не приезжать в аэропорты.
Кроме того, отменены более 10 авиарейсов на юг страны из Шереметьево. Пять авиарейсов задержаны в аэропорту Сочи, аэропорт принимает и выпускает воздушные суда, его не коснулось временное приостановление полетов.