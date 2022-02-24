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Военная операция на Украине
Обновлено 

Изменения в расписании и отмены рейсов из-за ситуации на Украине. Основное

© Эрик Романенко/ТАСС

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине на юге России временно приостановили работу 12 аэропортов. Как сообщили в Росавиации, ограничение действует до 03.45 мск 02 марта.

Речь идет об аэропортах в:

  • Ростове-на-Дону (Платов)
  • Краснодаре (Пашковский)
  • Анапе (Витязево)
  • Геленджике
  • Элисте
  • Ставрополе
  • Белгороде
  • Брянске
  • Орле
  • Курске
  • Воронеже
  • Симферополе

Росавиация просит пассажиров ближайших рейсов в эти города не приезжать в аэропорты.

Кроме того, отменены более 10 авиарейсов на юг страны из Шереметьево. Пять авиарейсов задержаны в аэропорту Сочи, аэропорт принимает и выпускает воздушные суда, его не коснулось временное приостановление полетов.

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Военная операция на Украине
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