Группа Fesco прекращает отношения с "ПСБ Лизингом" после попадания под санкции США

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco, два судна которой попали под санкции США из-за сотрудничества с Промсвязьбанком (ПСБ), прекращает отношения с "ПСБ Лизингом". Об этом говорится в сообщении группы.

"Транспортная группа Fesco сообщает, что суда "Фeско Магадан" и "Феско Монерон" оказались в санкционном списке Министерства финансов США исключительно вследствие особенностей финансирования и статуса лизингодателя: оба судна находятся на балансе "ПСБ Лизинг", которое изначально оказалось под санкциями США. В связи с возникшей ситуацией Fesco приступила к выводу судов из лизинга и прекращению отношений с "ПСБ Лизинг", что должно стать основанием для исключения "Феско Магадан" и "Феско Монерон" из санкционного списка", - говорится в сообщении.