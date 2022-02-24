Поставки газа в Молдавию осуществляются в штатном режиме

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Поставки газа из РФ в Молдавию через территорию Украины осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщил в четверг председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

"Поставки газа в Республику Молдова осуществляются в штатном режиме, согласно условиям контракта с поставщиком", - проинформировал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.