Нацбанк Казахстана принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5%

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял внеочередное решение повысить базовую ставку с 10,25% до 13,5%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Решение вступает в силу 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

24 января Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,75% до 10,25% годовых.

24 февраля Казахстанская фондовая биржа (KASE) по техническим причинам перенесла начало торгов на фондовом рынке на 14:00 по местному времени (11:00 мск). Некоторые обменные пункты в Алма-Ате и Нур-Султане прекратили продажу долларов. Официальный курс доллара, установленный Национальным банком республики 23 февраля, составил 433,39 тенге. 24 февраля ряд обменных пунктов продавал американскую валюту по курсу 452-459 тенге за доллар.