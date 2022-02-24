Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Рубль в ходе валютных торгов на рынке Forex слабеет к доллару и евро. Доллар и евро торгуются на исторических максимумах.

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По данным на 8:57 мск, доллар на Forex находился на уровне 89,19 руб. (+9,4%), евро - 100,12 руб. (+9,19%). К 9:10 мск курс доллара замедлил рост до 88,59 руб. (+8,67%), курс евро находился на отметке 99,92 руб. (+8,87%).

К 9:31 мск доллар и евро торговались на уровнях 87,6 руб. (+7,4%%) и 99,03 руб. (+8%).

Ранее стало известно о приостановке торгов на Московской бирже и СПБ бирже. По данным Мосбиржи, курс доллара остановил рост на 84,07 руб. (+3,59%), евро - на отметке 95,24 руб. (+3,86%).