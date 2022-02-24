Сбербанк предлагает купить евро по 116 рублей. Доллар - по 102 рубля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сбербанк на фоне резкого изменения биржевого курса рубля продает в онлайн-приложении доллар по 101,8 рубля, евро по 115,84 рубля, следует из информации в мобильной версии "Сбербанк онлайн" на 08:45 мск.

При этом продажа валюты в приложении банка возможна по 84,25 рубля за доллар и 93 рубля за евро.

Как следует с информации на сайте ВТБ, на 8:55 по мск приобрести евро можно за 104,95 рубля, продать - за 90,6 рубля. Купить доллар можно за 93,8 рубля, продать - за 80,4 рубля.

Клиенты "Тинькофф банка" сообщили, что в онлайн приложении кредитной организации не работает возможность конвертации рублей в доллары. Пользователи отмечают, что при конвертации рублей в доллары приложение выдает ошибку "Сервис временно недоступен".

Ранее сегодня торги на Мосбирже были приостановлены из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ.