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S7 готова полностью вернуть стоимость авиабилетов за отмененные рейсы на юг России

S7 готова полностью вернуть стоимость авиабилетов за отмененные рейсы на юг России - компания.

Аэропорт Астрахани возобновил работу в штатном режиме
Пассажирам по вопросам возврата денег за отмененные или перенесенные рейсы рекомендуют обращаться к перевозчикам
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