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Аэропорт Астрахани возобновил работу в штатном режиме

Пассажирам по вопросам возврата денег за отмененные или перенесенные рейсы рекомендуют обращаться к перевозчикам

АСТРАХАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Работа аэропорта Астрахани, где в четверг утром отменили все рейсы из-за запрета использования южного воздушного пространства, возобновлена. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Астрахань" Анастасия Голодова.

"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Аэропорт Астрахани под введенные ограничения не попал, авиакомпании будут принимать решения о выполнении рейсов. <...> Аэропорт полностью готов к приему и выпуску воздушных судов по плану полетов авиакомпаний. Работа аэропорта - в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пассажирам по вопросам возврата денежных средств за отмененные или перенесенные рейсы необходимо обращаться к перевозчикам.

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