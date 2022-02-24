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Цена газа в Европе растет на 35%

© REUTERS/Christian Charisius

Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 35%, до $1 414 за 1 тыс. кубометров.

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