Фонд ЖКХ обязал Тамбовскую область вернуть 111 млн руб, выделенных на котельные в Котовске

ТАСС, 24 февраля. Фонд содействия реформированию ЖКХ обязал Тамбовскую область вернуть более 111 млн рублей, предоставленных в 2017 году на строительство шести модульных котельных в моногороде Котовске, в связи с неправомерным использованием этих средств. Соответствующее решение приняло правление фонда по итогам проверки Федерального казначейства, документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Тамбовской области осуществить возврат финансовой поддержки фонда в объеме 111 641 920 рублей 99 копеек и уплатить штраф в размере 5% от суммы, подлежащей возврату, составляющий 5 582 096 рублей 5 копеек", - говорится в решении фонда.

В документе сказано, что поводом для возврата средств стали проведенные Федеральным казначейством контрольные мероприятия при реализации проекта, в ходе которых выявлено завышение стоимости оборудования шести модульных котельных. "Вследствие чего допущено неправомерное использование средств фонда", - говорится в решении.

Проект по строительству шести модульных котельных мощностью 83 МВт, которые были призваны заменить Котовскую ТЭЦ и полностью обеспечить потребности города в теплоснабжении, был реализован в 2017 году компанией "Компьюлинк инфраструктура ТО" (входит в структуру одной из крупных российских IT-компаний ГК "Компьюлинк"). Строительство велось в рамках концессионного соглашения и при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, общий объем инвестиций составил 501,6 млн рублей: 300 млн предоставил фонд, остальное - инвестор.

Как сообщалось, осенью 2020 года оперативники из Москвы провели обыски в администрации тамбовского Котовска, а также в офисах ГК "Компьюлинк" по делу о возможном хищении 200 млн руб. при строительстве модульных котельных. В ноябре 2021 года в полиции рассказали о новых обысках в администрации моногорода в рамках расследования дела о мошенничестве. О дальнейшем ходе расследования силовики не сообщали.