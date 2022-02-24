Reuters: банки США пытаются разобраться в деталях новых финансовых санкций против России

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Банки США пытаются прояснить детали новых финансовых санкций против России, предполагают, что претворение в жизнь дополнительных ограничительных мер может быть дорогостоящим и сложным процессом. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер, ссылаясь на представителей американских финансовых кругов и юристов.

"Введение новых санкций Соединенными Штатами не должно вызвать проблем, потому что по крайней мере на данный момент санкции против российских банков вводятся довольно выборочно, и после событий 2014 года, связанных с Крымом, у американских банков и банков других [западных] стран было достаточно времени, чтобы проработать все нюансы подобного рода санкций", - приводит агентство слова Марио Манкузо, партнера американской юридической компании Kirkland & Ellis LLP ("Керклэнд энд Эллис").

Тем не менее, как подчеркивает Рейтер, "по словам руководства финансовых организаций, приступивших в среду к реализации введенных мер, они пытаются прояснить в Министерстве финансов США некоторые детали, в том числе касающиеся географических границ сепаратистских территорий [ДНР и ЛНР]".

Агентство отмечает и наличие разногласий между США и их союзниками по масштабности санкции против России. По мнению представителей банковского сектора, "реализация противоречащих друг другу режимов санкций станет более сложным и дорогостоящим процессом", указывает Рейтер.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Президент США Джо Байден расценил эти шаги как "начало вторжения России на Украину" и объявил о введении санкций против РФ. В частности, Вашингтон ввел рестрикции в отношении Промсвязьбанка и ВЭБ, а также 42 их дочерних компаний. Представитель американской администрации на брифинге для журналистов во вторник заявил также, что США готовы ввести санкции в отношении Сбербанка и ВТБ.